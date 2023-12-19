Гостевая виза предназначена для посещения родственников, друзей или учебных заведений в Чехии. Подходит для тех, кто планирует посещение друзей, родственников.



Обычно выдается на период от 15 дней до 1 года. Гостевая виза в Чехию открывает двери для посещения родных, друзей, а также возможность обучения или учебы в стране. При оформлении могут потребоваться пригласительное письмо, подтверждающее цель визита, а также документы, связанные с учебой или работой в Чехии.